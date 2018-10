Basket, FIBA Europe Cup 2018-2019: la Dinamo Sassari alla ricerca del pass per la fase a gironi

Inizierà domani alle 20:30 l’avventura in Europe Cup della Dinamo Sassari. La squadra sarda affronterà, in un match di andata e ritorno, i portoghesi del Benfica. I ragazzi di coach Vincenzo Esposito, subentrato a Zare Markovski, si giocheranno l’accesso alla fase a gironi della competizione, dove è già presente Varese. La pre-season è andata molto bene (10 vittorie e 2 sconfitte) e la compagine italiana cercherà di tramutare la buona forma dimostrata, in risultati positivi già dalle prime partite ufficiali della stagione.

Al PalaSerradimigni sarà ospite un Benfica che ha cambiato tanto all’interno del roster, pur conservando un mix di qualità ed esperienza da non sottovalutare. Tra i giocatori da tenere d’occhio spiccano lo spagnolo Xavi Rey, lungo che ha giocato ad altissimi livelli nel suo Paese, e il giovane rookie Quentin Snider, il quale ha suscitato l’interesse di molte franchigie della NBA. Inoltre, ci sarà il ritorno in Italia del 32enne Micah Downs, dopo l’esperienza, nella stagione 2015-2016, con la Juvecaserta.

Sulla carta, comunque, Sassari parte favorita, vista la grande qualità dei singoli a disposizione. Con l’arrivo di Terran Petteway e Daniele Magro, Esposito riabbraccia due pedine fondamentali, già allenate a Pistoia, a cui bisogna aggiungere Stefano Gentile, dopo la stagione da poco più di 6+2 alla Virtus Bologna, Jack Cooley, uno dei più in palla nel pre-campionato, e Rashawn Thomas, proveniente dalla G-League così come Cooley. Confermati, poi, i migliori dello scorso anno: capitan Giacomo Devecchi, il play Marco Spissu, Achille Polonara (40.5% da 3) e, soprattutto, Scott Bamforth, con i suoi 14.9 ppg e 4.1 apg.

Essenziale sarà partire subito bene, come testimoniato dallo stesso allenatore campano, che risponde in questo modo a chi inizia a fare calcoli ancor prima di scendere in campo: “Credo che si debba affrontare una sfida per volta, senza guardare allo scarto. Bisogna andare in campo per vincere la partita e poi tra una settimana, al ritorno, valuteremo l’approccio. L’obiettivo è quello di passare il turno, scendiamo in campo per vincere”. Da monitorare, infine, la condizione fisica di Cooley, Spissu e Bamforth, tutti acciaccati, in vista dell’esordio in campionato di domenica contro Reggiana.

Foto: L.Canu / Ciamillo-Castoria