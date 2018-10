Basket femminile, Serie A 2018-2019: le rose delle 12 squadre partecipanti. Tra nuovi arrivi e cessioni

Questo fine settimana comincerà la Serie A1 di basket femminile. Sarà un campionato a dodici squadre con le prime dieci classificate che disputeranno i playoff. Le ultime due faranno un playout al meglio delle 5 partite. La vincente resterà in A1, mentre la perdente disputerà un ulteriore spareggio in casa della vincitrice della Serie A2. Andiamo a vedere tutte le rose delle squadre partecipanti

TREOFAN BATTIPAGLIA

Le pugliesi dovranno lottare per la salvezza. Lo scorso dopo un campionato vissuto sempre all’ultimo posto è arrivata la vittoria nel playout contro Vigarano. Fondamentale sarà il contributo della guardia americana Brown e soprattutto del centro Simon, ex University of Southern California.

Confermate: Trimboli, Policari, Cremona, Mattera

Nuove arrivate: Brown, Handy, Simon, Mataloni, Del Pero, El Habbab

ELCOS BRONI

L’obiettivo è ripetere la scorsa stagione, con la salvezza raggiunta e la qualificazione ai playoff. Lotterà per le posizioni dall’ottava alla decima. Importante aver trattenuto Wojta, reduce da una stagione da tredici punti di media.

Confermate: Moroni, Wojta, Premasunac, Bonasia, Pavia, Castello, Gatti

Nuove arrivate: Spreafico, Milic, Togliani

USE BK ROSA EMPOLI

Una neopromossa con ambizioni. L’obiettivo della squadra toscana è senza dubbio quello di centrare la salvezza e di conseguenza qualificarsi per i playoff. Grande attesa per la play azzurra Madonna, reduce da una stagione da 15 punti di media a Castelnuovo Scrivia.

Confermate: Brunelli, Pochobradska, Calamai, Chiabotto, Rosellini, Lucchesini, Narviciute, Manetti

Nuove arrivate: Madonna, Huland, Mathias,

GESAM GAS&LUCE LUCCA

Una rivoluzione incredibile in casa Lucca. Coach Serventi ha perso molte protagoniste degli anni passati, ma ha guadagnato un trio di americane che possono far fare tornare al vertice il Gesam. In Toscana sono arrivate Bashaara Graves, Krystal Vaughn e Kourtney Treffers.

Confermate: Salvestrini

Nuove arrivate: Gatti, Ravelli, Vaughn, Treffers, Graves, Reggiani, Orazzo, Carrara, Ngo

DIKE BASKET NAPOLI

A Napoli si sogna in grande e si punta ad una stagione da grande protagonista. La Dike può ambire allo Scudetto dopo un mercato davvero eccezionale che ha portato tante giocatrici di valore in Campania: tra queste anche tre azzurre come Chicca Macchi, Marzia Tagliamento e Kathrin Ress.

Confermate: Pastore, Gonzalez, Diene

Nuove arrivate: C.Williams, Macchi, G.Williams, Harrison, Tagliamento, Ress, Mancinelli













PASSALACQUA RAGUSA

Dopo la finale dello scorso anno le siciliane vogliono ripetersi. L’acquisto di Harmon è finalizzato proprio a centrare questo grande obiettivo. Una squadra fortissima e pronta finalmente a cucirsi sul petto il Tricolore.

Confermate: Soli, Consolini, Kuster, Hamby, Valerio, Formica

Nuove arrivate: Harmon, Gianolla, Cinili, Craciun

FILA SAN MARTINO DI LUPARI

Le venete ambiscono ad un campionato di metà classifica, puntando ad un piazzamento nei playoff. C’è stata una grande rivoluzione e anche il quintetto titolare è stato completamente cambiato.

Confermate: Keys, Tonello, Fanola

Nuove Arrivate: C.Dotto, Webb, Marshall, Melnika, Fietta, Tognalini

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI

Una delle due neo arrivate in Serie A1. L’obiettivo è quello di centrare la salvezza, magari evitando anche i playout. Fondamentale sarà il contributo della guardia americana Williams. Grande attesa anche per la consacrazione della giovane lunga azzurra Elisa Ercoli.

Confermate: Arturi, Ercoli, Galbiati, Panzera, Barberis, Schieppati

Nuove arrivate: B.Williams, Loyd, Brunner, Verona

FAMILA WUBER SCHIO

Le venete hanno appena vinto la Supercoppa Italiana e puntano a conquistare lo Scudetto, ma mai come in questa stagione rivincere non sarà facile. C’è stata una grande rivoluzione in casa Schio, che ha visto le partenze di Chicca Macchi e soprattutto di Cecilia Zandalasini. Importante il ritorno di Lavender e attesa anche per l’azzurra Olbis Futos Andre.

Confermate: F.Dotto, Lisec, Masciadri

Nuove arrivate: Crippa, Gemelos, Lavender, Battisodo, Micovic, Fassina, Filippi, Andrè, Gruda

IREN FIXI TORINO

Obiettivo metà classifica per le piemontesi, che hanno sicuramente realizzato un grande colpo di mercato con l’acquisto della guardia americana Lawrence, reduce da una stagione da 26 punti di media con il Mercer.

Confermate: Milazzo, Trucco,

Nuove arrivate: Lawrence, Jasnowska, Reimer, Togliani, Cabrini, Petrova

UMANA REYER VENEZIA

Uno squadrone. La Reyer si è mossa benissimo sul mercato con colpi di grande valore come Anderson, Steinberga e Gulich. Venezia punta dichiaratamente allo Scudetto. Questa è la stagione assolutamente da non sbagliare.

Confermate: Carangelo, De Pretto, Kacerik, Bestagno, Madera

Nuove arrivate: Anderson, Steinberga, Gulich, Gorini, Goree, Crudo, Ciabattoni

MECCANICA NOVA VIGARANO

L’obiettivo è ovviamente quello della salvezza. Un traguardo da raggiungere prima nella stagione regolare oppure dopo nei playout, proprio come è accaduto lo scorso anno con la vittoria nell’ultimo spareggio contro Faenza dopo un pazzesco supplementare. Ci sono stati tanti cambiamenti.

Confermate: Nativi, Natali, Ceno, Lavezzi, Gilli

Nuove arrivate: Fitzgerald, Bocchetti, Bolden, Miccoli, Rakova, D’Angelo

