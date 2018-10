Volley femminile, Mondiali 2018: il calendario delle partite di domani (3 ottobre). Programma, orari e tv

Domani mercoledì 3 ottobre si disputeranno ben 12 partite ai Mondiali 2018 di volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. Tutte le Nazionali scenderanno in campo per disputare il quarto incontro della prima fase, si preannuncia grande spettacolo. Torna in campo anche l’Italia per la difficile partita contro la Turchia di Giovanni Guidetti, tutte le altre big sono chiamate a incontri sulla carta molto agevoli: l’Olanda contro l’Argentina, gli USA contro la Thailandia, la Serbia col Kazakhstan, il Brasile col Kenya e la Cina con la Bulgaria mentre la Russia dovrà comunque stare attenta alla Corea del Sud.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle partite di domani mercoledì 3 ottobre ai Mondiali 2018 di volley femminile. Gli incontri saranno trasmessi in diretta o in differita sui canali Rai come indicato.

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE:

06.40 Argentina vs Paesi Bassi (Pool A)

06.40 Turchia vs Italia (Pool B) diretta tv su Rai Due

06.40 Azerbaijan vs Trinidad & Tobago (Pool C)

06.40 Porto Rico vs Repubblica Dominicana (Pool D)

09.10 Messico vs Germania (Pool A)

09.10 Canada vs Cuba (Pool B)

09.10 Corea del Sud vs Russia (Pool C)

09.10 Kazakhstan vs Serbia (Pool D)

12.20 Giappone vs Camerun (Pool A)

12.20 USA vs Thailandia (Pool C)

12.20 Kenya vs Brasile (Pool D)

12.20 Cina vs Bulgaria (Pool B)













Foto: FIVB