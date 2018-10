Basket femminile, Eurolega 2018-2019: Venezia perde anche il ritorno del preliminare contro il TTT Riga e giocherà in Eurocup

Finisce al Taliercio, senza esser neanche iniziata davvero, l’Eurolega dell’Umana Reyer Venezia. La squadra allenata da Andrea Liberalotto è stata sconfitta dal TTT Riga per 56-73, e dovrà dunque giocare l’Eurocup, in cui nella scorsa stagione raggiunse la finale tra un brivido e l’altro. Nonostante i 20 punti (con 12 rimbalzi) di Anete Steinberga uniti ai 10 di Martina Bestagno e di Cyesha Goree, la Reyer ha pagato un pessimo inizio e ha dovuto nuovamente cedere il passo ai 16 di Sheylani Peddy.

L’inizio di Venezia di fronte al suo pubblico è davvero brutto: Riga scappa subito con un parziale di 0-9 propiziato da sette punti di Basko. Steinberga sblocca le lagunari, ma è un fuoco di paglia, con la formazione ospite che controlla e chiude sull’11-19 il primo quarto.

Solo nella seconda frazione, con un lampo da cinque punti di fila di Goree, Venezia si riporta fino al -3 (18-21), ma a quel punto tocca a Kreslina tenere le sue compagne a distanza di sicurezza. Il divario tra le due squadre resta di 4-6 punti fin quando Peddy non piazza la tripla del 22-31 dopo sei minuti del periodo, collaborando proprio con Kreslina per arrivare al 29-38 dell’intervallo.

La Reyer inizia dunque con 20 punti virtuali da recuperare, visto il 67-56 subito all’andata, ma le cose peggiorano sensibilmente fino al 31-48 dopo 24 minuti. Riga tocca anche i 23 punti di vantaggio (34-57), e a quel punto non c’è più storia, con la partita che si trascina fino al 56-73 senza più vivere un distacco inferiore ai 12 punti. Le lettoni vanno in Eurolega e giocheranno nel girone del Fenerbahce di Cecilia Zandalasini e Giorgia Sottana; per Venezia, invece, c’è il gruppo G di Eurocup con DVTK (Ungheria), KL Brno (Repubblica Ceca) e una tra Nantes e Liegi, che devono ancora giocare il loro preliminare di ritorno.

UMANA REYER VENEZIA-TTT RIGA 56-73 (11-19, 29-38, 41-60)

VENEZIA – Anderson 2, Bestagno 10, Carangelo 3, Gorini 6, Kacerik 3, Crudo ne, De Pretto 2, Steinberga 20, Madera ne, Gulich, Goree 10. All. Liberalotto

TTT RIGA – Rozenberga 1, Kulite, Basko-Melnbarde 10, Pilabere, Peddy 16, Brumermane 9, Pulvere 3, Slaughter 9, Vitola 14, Kreslina 11, Eglite. All. Zibarts













