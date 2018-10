Calcio, Nations League 2018-2019: il Belgio batte la Svizzera, reti inviolate tra Croazia ed Inghilterra

Vanno in archivio altre due gare della Serie A della Nations League di calcio: nel Girone 2 il Belgio batte per 2-1 la Svizzera issandosi solitario in vetta alla classifica, mentre Croazia ed Inghilterra impattano per 0-0 nel Girone 4 e lasciano così strada praticamente libera alla Spagna.

Nel Girone 2 il Belgio batte la Svizzera nella sfida che metteva in palio una grossa fetta della vittoria del raggruppamento con il punteggio di 2-1. Le emozioni tutte nelle ripresa: al 58′ vantaggio belga grazie ad una bella conclusione di Lukaku, che buca il portiere avversario dopo aver ricevuto palla all’interno dell’area di rigore da Meunier. Al 76′ momentaneo pari elvetico grazie a Gavranovic che, sugli sviluppi di un piazzato, sfrutta alla perfezione la sponda di testa di Elvedi. A chiudere la contesa, al minuto 84 però è ancora una volta Lukaku, che al limite dell’area di rigore invita Mertens al triangolo e, appena ricevuto il passaggio di ritorno, brucia l’estremo difensore svizzero mettendo a referto il 2-1. Belgio a quota 6, Svizzera ferma a 3.

Nel Girone 4 scialbo 0-0 tra Croazia ed Inghilterra, in un incontro disputato a porte chiuse: gongola la Spagna, che a quota sei vede ormai la conquista del raggruppamento. Croazia ed Inghilterra ora giocheranno per non retrocedere, gli iberici possono dormire sonni tranquilli.













