Basket femminile, Eurolega 2018-2019: una rinnovata Schio vola in Belgio per l’esordio europeo

La nuova stagione europea della Famila Basket Schio comincerà ufficialmente mercoledì 24 ottobre alle ore 20.00 allo Spiroudome di Charleroi (Belgio), dove la formazione campione d’Italia affronterà la Castors Braine nella prima giornata dell’Eurolega 2018/2019.

Schio si presenta all’appuntamento con un roster profondamente rinnovato e forte di un avvio di stagione convincente, con la vittoria della Supercoppa Italiana ed i tre successi in altrettanti incontri in avvio di campionato. La squadra veneta, che ha salutato in estate Cecilia Zandalasini, approdata alla compagine turca del Fenerbahce (insieme all’altra azzurra Giorgia Sottana), si affida a giocatrici di assoluta esperienza internazionale, come Jantel Lavander e Sandrine Gruda, nel tentativo di migliorare il risultato della passata stagione. Lo scorso anno le ragazze di coach Vincent raggiunsero i playoff ma dovettero arrendersi nei quarti di finale di fronte alla fortissima formazione russa della Dinamo Kursk.

Il girone è ostico ma non impossibile: Schio può giocarsela alla pari con tutte le avversarie, esclusa forse la super-potenza Ekaterinburg campione in carica, altro club russo. La formazione veneta dovrà essere abile e concentrata nel non lasciare per strada punti preziosi e giocarsi fino in fondo il passaggio del turno. In tal senso, l’esordio di mercoledì è di fondamentale importanza dato che le belghe del Castors Braine rappresentano sulla carta un avversario decisamente inferiore rispetto a Dotto e compagne. I principali pericoli potrebbero essere rappresentate da Karlie Samuelson, cestista americana naturalizzata britannica, e da Antonia Delaere, presente nella nazionale belga che ha affrontato e sconfitto l’Italia all’Europeo 2017. Schio dovrà sfruttare le proprie qualità, soprattutto lo strapotere sotto canestro, per iniziare al meglio la stagione europea e dare concretezza all’obiettivo play-off.

Credit: Ciamillo