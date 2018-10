Basket femminile, Eurolega 2018-2019: Schio sconfitta all’esordio. Castors Braine vince in un finale amaro

Falsa partenza per Schio in Europa. Nella prima giornata dell’Eurolega 2018-2019 la formazione veneta cade per 63-60 contro il Castors Braine allo Spiroudome di Charleroi (Belgio). Fatali per la squadra di coach Pierre Vincent le pessime percentuali offensive: Schio chiude la gara con 18/55 dal campo e solamente 3/18 dalla linea dei tre punti.

Dopo un primo tempo complicato, la compagine italiana era riuscita a riportarsi a contatto. La sfida è stata decisa nei minuti finali, quando un paio di errori di troppo al tiro hanno condannato Schio alla sconfitta. Il cammino europeo però è soltanto all’inizio. Coach Vincent dovrà ricaricare le ragazze in vista delle prossime partite per continuare a coltivare il sogno play-off.

Miglior marcatrice della serata Karlie Samuelson. La britannica chiude con 18 punti e 4/5 da tre punti. Per Castors Braine ottime prove anche di Antonia Delaere, 12 punti, e Emmanuella Mayombo, 11. A Schio non bastano i 17 punti di Jacki Gemelos e i 15 punti con 8 rimbalzi di Sandrine Gruda.

Primo quarto complicato per Schio. Castors Braine sfrutta un’ottima partenza delle proprie giocatrici di punta (7 punti di Delaere e 2/2 da tre punti per Samuelson) e chiude la prima frazione in vantaggio 17-11.

Nel secondo periodo la formazione italiana continua a faticare in fase offensiva lasciando scappare le avversarie fino al +10 (33-23). Nel finale di quarto però le ragazze di coach Vincent riescono a riportarsi sotto e una tripla di Jacki Gemelos fissa il punteggio sul 33-28 all’intervallo.

Schio riparte con il piglio giusto nel terzo quarto. Gemelos da tre riporta il match in parità e Martina Crippa firma il primo vantaggio per la squadra veneta con un’altra conclusione dall’arco (33-36). La formazione belga però regge il colpo, si riporta avanti grazie alla solita Samuelson e prova un nuovo allungo chiudendo la frazione sul 47-42.

In avvio di ultimo quarto Castors Braine smarrisce la via del canestro. Schio ne approfitta e si porta in vantaggio con un parziale di 10-0 (47-52). Sembra la fuga decisiva e invece un paio di canestri di Delaere riportano avanti la formazione di casa (53-52). Ultime fasi di gioco concitate: due liberi di Samuelson valgono il +3 per la squadra belga a 50” dal termine; Schio spreca la chance del pareggio con Gemelos e manda in lunetta Trahan-Davis. L’americana non sbaglia portando il vantaggio a +5. Sulla ripartenza Lavander accorcia le distanze ma non basta.

CASTORS BRAINE – FAMILA SCHIO 63-60 (17-11; 16-17; 14-14; 16-18)

Castors Braine: Ortiz 5, Delaere 12, Trahan-Davis 5, Anderson, Razheva 8, Grzesinski 2, Hamblin 2, Samuelson 18, Mayombo 11

Famila Schio: Filippi, Fassina 2, Lisec 6, Crippa 3, Gruda 15, Battisodo, Dotto 9, Lavander 8, Gemelos 17

Credit: Ciamillo