Basket femminile, 2a giornata 2018-2019: Venezia espugna Ragusa e va in testa alla classifica

La Reyer Venezia cancella in parte la delusione per la mancata qualificazione all’Eurolega, superando nel recupero della seconda giornata in trasferta la Passalacqua Ragusa per 75-72. Una vittoria che permette in questo modo alla squadra di coach Liberalotto di portarsi in vetta alla classifica insieme a Schio e Napoli.

Tra le fila della Reyer la migliore è Marie Isabelle Gulich, che mette a referto 22 punti. In doppia cifra chiude anche Jolene Anderson con 19 punti. A Ragusa, invece, non bastano i 24 punti di Dearica Marie Hamby, che chiude anche con 8 rimbalzi e 10 palle recuperate.

Buon inizio di Venezia, che poi riesce a mantenere il vantaggio anche a fine primo quarto, chiuso avanti di cinque punti per 22-17. Ragusa risponde nel secondo quarto con un break di 9-0 che permette alle padrone di casa di portarsi avanti nel punteggio. Anderson e Goree trovano canestri importanti e all’intervallo la Reyer è avanti 36-30.

Anche al rientro dagli spogliatoi Venezia continua a mantenere il vantaggio. Due triple di Carangelo ed Anderson portano sul +10 la Reyer a fine terzo quarto (59-49). Kuster inizia la rimonta di Ragusa, ma Anderson e Gulich replicano ancora per Venezia. Le siciliane arrivano fino al -3 quando mancano 27 secondi alla fine, ma il tiro di Harmon non trova la retina e la Reyer può festeggiare.

Questo il tabellino della partita

PASSALACQUA RAGUSA – UMANA REYER VENEZIA 72-75 (17-22, 13-14, 19-23, 23-16)

Ragusa: Cinili 7, Harmon 16, Soli, Hamby 24, Kuster 16, Consolini 5, Gatti, Formica 4, Rimi, Stroscio, Gianolla, Bongiorno

Venezia: Anderson 19, Carangelo 13, De Pretto 6, Gulich 22, Goree 5, Bestagno 4, Gorini 6, Kacerik, Crudo, Madera













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

foto: Ettore Griffoni/LivePhotoSport