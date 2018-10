Basket, Europe Cup 2018-2019: Sassari archivia la pratica Benfica e accede alla fase a gironi

Si è concluso poco fa il ritorno del preliminare di Europe Cup 2018-2019 tra Benfica e Sassari. La squadra italiana partiva con il grande margine acquisito grazie alla vittoria dell’andata al PalaSerradimigni 100-66. Come preannunciato, coach Vincenzo Esposito ha fatto ruotare il roster dando spazio anche a cestiti poco utilizzati sinora. Il risultato non è cambiato visto che è arrivata la vittoria anche in quel di Lisbona con il risultato di 92-111, raggiungendo Varese alla fase a gironi della competizione.

Sassari parte subito forte e piazza un parziale di 11-2, con mattatore Scott Bamforth, autore di 3 assist nei primi 3 minuti (diventeranno 5 al termine del primo periodo). Benfica sa di non poter ribaltare le sorti della qualificazione ma ci tiene a fare bene davanti al proprio pubblico. Spinti dal solito Micah Downs e da Jose Silva, i portoghesi ribaltano la situazione e chiudono il primo quarto avanti 24-22. Nella seconda ripresa la Dinamo dilaga mettendo a segno la bellezza di 37 punti! Benfica viene spinta alle corde e il risultato all’intervallo dice +13 Sassari. Da quel punto in poi i sardi amministrano a proprio piacimento. Più volte i lusitani accorciano il gap portandosi a -4, ma la formazione italiana prontamente riallunga, giocando a fare l’elastico.

Doppia doppia sia di Rashaw Thomas (18+10 rimbalzi) che di Bamforth (16+10 assist) per la Dinamo, entrambi con percentuali assurde al tiro: 6/9 per il primo (85% da due), 6/8 per il secondo, di cui 3 triple segnate su 5 tentate e 100% da due. Tra le fila portoghesi i migliori sono Downs e Silva, rispettivamente 26 e 21 punti. Ora Sassari affronterà Leicester Riders, Szombathely e Szolnoki Olaj nel gruppo H, assolutamente alla portata, con esordio il 17 di questo mese contro gli inglesi.













Credit: Ciamillo