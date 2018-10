Basket, Champions League 2018: ritorno pazzo e vittorioso in Europa per la Virtus Bolgona

Dopo nove lunghi anni la Virtus Bologna torna a giocare in Europa e non poteva esserci un ritorno più incredibile per la squadra allenata da Pino Sacripanti. Nella prima giornata della fase a gironi di Champions League le V nere hanno sconfitto dopo un tempo supplementare il Neptunas Kleipeda per 83-78.

Una partita che ha visto Bologna inseguire per quasi quaranta minuti con i lituani che si sono trovati sul +11 nel primo quarto e soprattutto sul +15 nel terzo e +12 nel quarto. La Virtus ha avuto la forza di non mollare mai e di crederci sempre, sospinta anche dal pubblico del PalaDozza. Sono tanti gli eroi di una serata eccezionale per Bologna, a partire da un David Cournooh decisivo nell’ultima frazione, per poi passare a Dejan Kravic, autore della stoppata decisiva nel finale di partita su Williams.

Bisogna, però, finire con Kevin Punter. E’ lui ancora una volta l’MVP della partita, proprio come era accaduto in campionato a Pistoia. Un supplementare da assoluto padrone, dove segna qualsiasi tiro. Alla fine saranno 27 punti i totali a referto e Bologna ringrazia per una vittoria che ad un certo punto della partita sembrava davvero impossibile da raggiungere.

Questo il tabellino della partita

VIRTUS BOLOGNA – NEPTUNAS KLAIPEDA 83-78 d.t.s (10-19; 14-14; 19-21; 26-15, 14-9)

Bologna: M’Baye 9, Aradori 2, Taylor 4, Punter 27, Kravic 10, Martin 8, Baldi Rossi 5, Cournooh 11, Qvale 7, Cappelletti, Pajola, Berti

Klaipeda: Olisevicius 10, Weaver 12, Grant 21, Kisielius 8, Williams 5, Delininkaitis 9, Galdikas 7, Dambrauskas, Masiulis 5, Mikalauskas 1, Beliauskas, Slavinskas













Credit Ciamillo