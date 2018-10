Basket, Eurolega 2018-2019: Melli e Datome protagonisti in Turchia, Hackett pronto alla nuova avventura con il CSKA

Comincia questa settimana la nuova stagione di Eurolega. L’Italia sarà rappresentata non solo dall’Olimpia Milano, ma ci sono anche altri tre giocatori del Bel Paese che vogliono recitare un ruolo da protagonisti nella massima manifestazione per club.

Tra le squadre favorite per la vittoria finale c’è sicuramente il Fenerbahce. La formazione turca ha trionfato due anni fa e nella scorsa stagione ha raggiunto la finale, perdendo poi al termine di una finale molto combattuta con il Real Madrid. Proprio in quella partita il miglior giocatore era stato uno straordinario Nicolò Melli, che realizzò il suo career high di 28 punti proprio nella partita più importante dell’anno. L’ala azzurra è reduce da un’ottima stagione e vuole confermarsi anche in questa come uno dei migliori lunghi dell’intera competizione. Un altro anno ad ottimi livelli potrebbe addirittura aprire le porte della NBA per Melli, che è già finito nel mirino di numerosi scout americani.

Chi ormai è un veterano del Fenerbahce è Gigi Datome. Il capitano dell’Italia è ormai alla quarta stagione in Turchia e come il connazionale è un punto fermo della squadra di Obradovic, risultando protagonista nei tanti trionfi dei gialloblu in campionato e coppa negli ultimi anni. Datome ha chiuso la scorsa stagione con quasi dieci punti di media, risultando decisivo soprattutto nella semifinale delle Final Four contro lo Zalgiris, quando ha messo a referto 16 punti con una prestazione al tiro quasi perfetta.

Olympiacos, Brose Bamberg ed ora il CSKA Mosca. Per Daniel Hackett comincia una nuova avventura fuori dai confini italiani e questa volta con la squadra campione di Russia. Il CSKA è una vera e propria corazzata ed il play azzurro non partirà con un ruolo da titolare come invece per Melli e Datome. Daniel dovrebbe partire dalla panchina, vista anche la presenza in squadra di due grandi campioni come Nando De Colo e Sergio Rodriguez. Hackett dovrà sfruttare al meglio le sue occasioni e replicare la buona stagione in Germania con il Bamberg, dove ha chiuso con 9.6 punti di media a gara. Numeri che potrebbero portarlo certamente a diventare un perno importante del CSKA.













