Basket, Eurolega 2018-2019: buona la prima per Milano. L’Olimpia espugna il campo del Buducnost

Esordio vincente per Milano nell’Eurolega 2018-2019. L’Olimpia ha superato in trasferta per 82-71 il Buducnost al termine di una partita che ha sempre visto la squadra di Pianigiani avanti. Milano ha avuto qualche momento di sbandamento, arrivando ad avere solo tre punti di vantaggio a pochi minuti dal termine, ma è molto positiva la reazione avuta nel finale, quando la formazione italiana ha saputo gestire gli ultimi possessi al meglio.

Miglior marcatore per Milano è stato Vladimir Micov con 15 punti, ma in doppia cifra sono andati anche Nedovic (14), James (13), Kuzminskas (12) e Gudaitis (11). Positivo anche l’esordio in Eurolega per Amedeo Della Valle, che ha firmato otto punti ed è stato autore di due triple molto importanti. Al Buducnost non sono bastati i 22 punti di uno scatenato Earl Clark.

Il primo canestro di Milano è di Tarczewski e poi Nedovic fa anche 4-0 con il sottomano in contropiede. I padroni di casa reagiscono e sorpassano con la tripla di Clark. Dal 7-5 in suo favore, l’Olimpia costruisce un parziale di 12-0 grazie ai canestri di James e di Nedovic, che chiude il break milanese con una tripla incredibile dal palleggio (7-22). Il finale di quarto premia il Buducnost, che accorcia sul -11 (11-22).

Buon inizio dei padroni di casa nel secondo quarto, che accorciano sul -7, ma la tripla di Della Valle riporta sulla doppia cifra di vantaggio l’Olimpia. La squadra di Pianigiani, però, smette di attaccare e anche in difesa diminuisce la pressione e vive quattro minuti molto negativi. Il Buducnost arriva fino al -4 (28-32) con il canestro da tre punti di Jackson. Kuzminskas si accende e trova sei punti di fila importanti, poi ancora Nedovic nel finale permette a Milano di chiudere avanti 42-31 all’intervallo.

Al rientro dall’intervallo subito tripla di Micov dall’angolo. Milano perde malamente tre palle in attacco e il Buducnost arriva sul -6 con il sottomano di Clark, che fa chiamare il timeout a Pianigiani a metà terzo quarto. I montenegrini arrivano sul -3 con il tap in di Omic, ma Micov risponde con la tripla frontale. Ancora Clark, però, segna sulla sirena e i padroni di casa sono sotto solo di sei punti a fine ultimo quarto (51-57).

Si riparte ancora con un piazzato di Micov e poi con una pesantissima tripla di Della Valle dall’angolo. Milano è scatenata e segna ancora dall’arco con Nedovic. L’Olimpia resta avanti ed il serbo segna ancora la tripla del +11 a tre minuti dalla fine, ma da quel momento l’attacco milanese si blocca. Il Buducnost costruisce il parziale che porta i montenegrini addirittura sul -3 con l’ennesimo canestro di Clark (71-74). Micov si inventa un sottomano, poi Gudaitis fa 2/2 dalla lunetta. James ruba palla e alza l’alley oop per Kuzminskas. Ancora il lituano segna in contropiede e fa calare il sipario sulla partita.

Questo il tabellino della partita

BUDUCNOST PODGORICA – OLIMPIA MILANO 71-82 (11-22; 20-20; 20-15, 20-25)

Buducnost: Jackson 12, Ivanovic 11, Sehovic, Clark 22, Barovic 2, Clarke, Gordic 6, Craft, D.Nikolic 2, Omic 11, Popovic 5, Z.Nikolic

Milano: Della Valle 8, James 13, Micov 15, Gudaitis 11, Bertans, Tarczewski 2, Nedovic 14, Kuzminskas 12, Cinciarini, Burns, Brooks 7, Jerrells













Credit Ciamillo