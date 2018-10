Basket, Eurocup 2018-2019: Torino rimonta e poi viene beffata. Malaga vince nei secondi finali

La Fiat Torino rimanda ancora una volta la prima vittoria in Eurocup. Quinta sconfitta consecutiva per i piemontesi, ma questa ha davvero il sapore della beffa perché l’Unicaja Malaga vince 105-104 grazie ad un canestro praticamente allo scadere di Jaime Fernandez (19 punti alla fine). A Torino non bastano i 22 punti di Jamil Wilson e i 19 di Victor Ruud, anche se è Peppe Poeta l’uomo della rimonta nell’ultimo quarto.

E’ un primo quarto veramente difficile per la Fiat, che si trova a subire le triple degli spagnoli, con Malaga che si trova avanti alla prima sirena sul 33-24. Gli spagnoli proseguono a far male dall’arco e Torino non riesce davvero a trovare delle contromisure agli attacchi dell’Unicaja, che va anche sul +19 e poi si presenta negli spogliatoi avanti di quattordici punti (62-48).

Gli spagnoli sono in pieno controllo della partita e a metà terzo quarto sono sul +16 (69-53). Torino ha una bella reazione con McAdoo e arriva anche sul -8 (71-79), ma nuovamente il finale di parziale è tutto di Malaga che con Waczynski e Fernandez torna nuovamente sulla doppia cifra di vantaggio e prima dell’ultimo quarto è avanti 88-75. Shermadini segna il +17 ad otto minuti dalla fine e sembra far calare il sipario sul match, ma Peppe Poeta dà la scossa alla sua Torino. Il play italiano è scatenato, segna e serve assist ed incredibilmente la Fiat prima raggiunge la parità con Rudd e poi con McAdoo passa addirittura in vantaggio (98-96) a tre minuti dalla fine. Si gioca punto a punto in un finale incandescente. Wilson segna il nuovo +1 a 14 secondi dalla fine, ma Fernandez trova la penetrazione vincente del 105-104 e regala la vittoria a Malaga.

Questo il tabellino della partita

FIAT TORINO – UNICAJA MALAGA 104-105 (24-33; 24-29; 29-17)

Torino: Wilson 22, Rudd 19, Anumba, Carr 18, Poeta 8, Cusin 6, McAdoo 12, Taylor 5, Cotton 14

Malaga: Okouo, Fernandez 19, Salin 11, Diez 14, Milosavljevic 3, Shermadini 14, Waczynski 9, Roberts 12, Lessort 6, Wiltijer 17, Suarez













