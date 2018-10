Basket, Champions League 2018-2019: Bologna fatica ma suona la quarta, Avellino subisce a Murcia la prima sconfitta

Una vittoria e una sconfitta per le squadre italiane nella prima delle due giornate dedicate al quarto turno della Champions League 2018-2019. A perdere per la prima volta in Europa è la Sidigas Avellino, tradita dalla brutta serata di Norris Cole e trafitta dai 14 punti a testa del trio Booker-Doyle-Soko. Chi raggiunge quota quattro successi è invece la Virtus Bologna, che riesce a superare il Medi Bayreuth dopo aver faticato molto più del previsto.

UCAM MURCIA-SIDIGAS AVELLINO 72-69

L’inizio è tragico per gli ospiti, che vedono scappare con facilità Murcia, trascinata dal trio Delia-Soko-Doyle. Il 28-14 di fine primo quarto, però, invece di demoralizzare la Sidigas, la compatta per farla rientrare: la difesa concede solo otto punti ai padroni di casa, mentre sul fronte offensivo sono Sykes e N’Diaye a lanciarla fino al 36-33 dell’intervallo. Nel terzo periodo comincia a verificarsi una girandola di sorpassi, con Avellino che ha anche sei punti di vantaggio grazie alle triple di Ariel Filloy (17 punti con 5/7 da tre per lui,miglior realizzatore dei suoi). L’allungo, però, non arriva, così è l’UCAM a rifarsi sotto e a riprendere il comando. Si arriva così all’ultimo minuto sul 70-69, Murcia prende due triple con Booker e Doyle, sui cui errori arrivano due rimbalzi in attacco. Il secondo di essi, però, si tramuta rapidamente in una palla persa a 16 secondi dalla fine; l’azione d’attacco di Avellino si risolve nell’errore di Cole in penetrazione con cambio di mano in aria; è proprio l’ex Miami Heat a mandare in lunetta Booker, che fa 2/2 a 6″7 dalla fine. Arriva anche la sfortuna a giocare un ruolo in questi ultimi secondi, con Cole che segna da otto metri, ma il fallo da lui subito è fischiato prima dell’azione di tiro. La stella della Sidigas fa però 0/2, completando una serataccia da soli 7 punti con 2/12 dal campo, e sul secondo errore il rimbalzo è di Soko: l’UCAM rimane imbattuta.

SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA-MEDI BAYREUTH 74-67

Pur se per una via più complicata del previsto, la quarta vittoria delle V nere arriva puntuale al PalaDozza. La partita si immette lungo i binari di un’inaspettata lotta, con la formazione tedesca che viene sospinta da punti e rimbalzi di Hassan Martin e non molla praticamente mai. Rientra quando Cournooh porta Bologna sul +6, respinge gli assalti di M’Baye e Punter e poi, a inizio secondo tempo, prova anche l’allungo sul 36-40 con varie iniziative di David Stockton. Dalle brutture fino a quel momento viste in casa bianconera emergono allora Taylor e soprattutto Baldi Rossi, che con l’aiuto del tiro da tre rimettono le cose a posto. Sopra di 7, la Virtus si fa però riprendere sul 51 pari da due triple di Meisner e Doreth. La battaglia, così, prosegue fino a quando la presenza sotto canestro di Kravic e le triple di Martin non possono più essere contenute dagli uomini di coach Raoul Korner. Il 4-0 in Europa della formazione di Pino Sacripanti arriva con i 13 punti di Taylor e Punter e la doppia doppia di Kravic (10 e 10 rimbalzi), mentre Bayreuth deve pagare il 41% da due.













