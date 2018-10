Basket, Champions League 2018-2019: Bologna domina in casa contro Ostende

La Virtus Bologna concede il bis in Champions League. Dopo la sofferta vittoria al supplementare contro il Neptunas, è arrivata quella odierna molto più semplice contro i belgi del Filou Oostende per 89-60. Un successo che è stato in discussione solamente nel primo quarto, con la Virtus che ha preso il largo nel secondo con un impressionante parziale di 22-3, che ha deciso la partita.

Tutti i giocatori di Bologna vanno a referto. I migliori sono Brian Qvale e Amath M’Baye, rispettivamente con 15 e 14 punti. In doppia cifra ci vanno anche Kevin Punter (11) e Pietro Aradori (10). In casa Oostende si salvano in pochi, con Yannick Desiron, top scorer dei belgi, che firma 10 punti.

Buon inizio della Virtus, ma il finale del primo quarto premia Oostende grazie ai canestri di Djordjevic e Kesteloot. I padroni di casa ribaltano completamente l’inerzia della partita con un portentoso secondo quarto. In cinque minuti Bologna scappa sul +11 (33-22). Le triple di Cournooh permettono alla Virtus di chiudere addirittura avanti di 18 punti all’intervallo (43-25).

E’ una Virtus che domina anche nel terzo quarto. Punter e Qvale segnano con estrema facilità e la squadra di Sacripanti tocca anche il massimo vantaggio sul +33, prima del 70-49 con cui si entra nell’ultimo quarto. Bologna amministra e alla fine vince agevolmente 89-60.

Questo il tabellino della partita

SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA – FILOU OOSTENDE 89-60 (21-22, 22-3, 27-14, 19-21)

Bologna: Punter 11, Martin 5, Pajola 4, Taylor 3, Baldi Rossi 3, Cappelletti 6, Kravic 6, Aradori 10, Berti 4, M’Baye 14, Cournooh 8, Qvale 15

Oostende: Williams, Lambrecht 4, Lasisi 7, Shwartz 2, Buza, Mwema 7, Desiron 10, Djordjevic 6, Kesteloot 5, Fieler 5, Maric 6, Djurisic 8













