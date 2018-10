Basket 3×3, Olimpiadi Giovanili 2018: tutti i risultati della prima giornata. Due vittorie per l’Argentina tra gli uomini e l’Ungheria tra le donne

Si è conclusa la prima giornata della fase preliminare di basket 3×3 alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires. Sono scese in campo 20 formazioni, che hanno dato vita a 10 incontri, 5 in campo maschile e 5 in quello femminile. Non ci sarà la nazionale femminile italiana, mentre quella maschile farà il suo esordio solamente mercoledì nella doppia sfida contro la Lituania e il Kirghizistan.

Di seguito tutti i risultati di oggi.

Uomini:

Mongolia-Estonia 13-22

Russia-Stati Uniti 18-16

Argentina-Estonia 22-19

Stati Uniti-Mongolia 21-19

Russia-Argentina 14-21

Donne:

Ungheria-Iran 22-0

Romania-Germania 16-18

Cina-Ungheria 13-21

Iran-Romania 14-18

Cina-Germania 18-12













Foto: Sito ufficiale YOG Buenos Aires