Basket 3×3, Olimpiadi Giovanili 2018: Italia ai quarti, battuto il Kazakistan, ma non il Belgio. Martedì sarà sfida con l’Ucraina

L’Italia chiude al secondo posto il girone D nel torneo maschile del basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires, accedendo dunque ai quarti di finale. Gli azzurri, che schierano Riccardo Chinellato, Niccolò Filoni e Nicolò Ianuale, hanno battuto il Kazakistan per 21-12, con 10 punti realizzati da Filoni, ma nella partita decisiva per il primato hanno perso contro il Belgio al supplementare: il punteggio è stato di 16-18 dopo un incontro rimasto equilibrato lungo tutti i 10 minuti regolamentari. I ragazzi allenati da Andrea Capobianco giocheranno i quarti di finale martedì 16 alle 20:50 italiane contro l’Ucraina, vincitrice del gruppo C. Di seguito andiamo a vedere tutti i risultati della giornata odierna, nonché gli accoppiamenti dei quarti per i tornei maschile e femminile.

TORNEO MASCHILE – GIRONE D

Italia-Kazakistan 21-12 (Filoni 10; Shakirov 4)

Kirghizistan-Belgio 11-21 (Esenaliev 6; Vanderhoydonck 7)

Lettonia-Kazakistan 19-16 (Salenieks 6; Shakirov 9)

Italia-Belgio 16-18 (Chinellato 8; Noterman 7)

Kirghizistan-Lettonia 12-15 (Esenaliev 6; Krumins 6)

TORNEO FEMMINILE – GIRONE D

Repubblica Ceca-Estonia 15-17 (Galickova, Kopecka 5; Oinits 8)

Spagna-Australia 12-7 (Garcia 4; Deegan, Porter 3)

Olanda-Repubblica Ceca 16-10 (Lutje Schipholt 7; Kopecka 5)

Australia-Estonia 19-15 (Deegan 9; Pulk 10)

Spagna-Olanda 12-14 (Puiggros 6; Lutje Schipholt 8)

QUARTI DI FINALE MASCHILI

Slovenia-Russia

Belgio-Brasile

Ucraina-Italia

Argentina-Georgia

QUARTI DI FINALE FEMMINILI

Ungheria-Francia

Australia-Ucraina

USA-Olanda

Argentina-Cina

Domani sarà la volta dei primi due eventi che assegnano medaglie: la gara dello Shoot-out femminile e la gara delle schiacciate maschile. In quest’ultima, che si sviluppa su tre turni, gareggerà per l’Italia Niccolò Filoni.













federico.rossini@oasport.it

Credits: Sito ufficiale YOG Buenos Aires