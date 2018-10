Basket 3×3, Olimpiadi Giovanili 2018: i risultati della terza giornata. Buon esordio dell’Argentina femminile, domani l’Italia maschile

Florencia Chagas | Credits: FIBA Official Website fiba.basketball / Women's Basketball World Cup Under 17

Si sono giocati dieci incontri nella terza giornata del basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018. Sono scese in campo le formazioni del girone A maschile e del girone C femminile. Non è ancora scesa in campo l’Italia, presente solo con la nazionale maschile e che vedremo esordire domani alle 16 contro la Lettonia e alle 18 contro il Kirghizistan. Ha invece esordito l’Argentina femminile, che schiera una delle stelle del torneo, Florencia Chagas, che quasi tre mesi fa, ai Mondiali Under 17 del basket normale, ha realizzato una storica tripla doppia, mai riuscita a nessuno in quella manifestazione.

Di seguito i risultati della giornata odierna:

TORNEO MASCHILE – GIRONE A

Slovenia-Georgia – vittoria per squalifica della Georgia

Giordania-Turkmenistan 5-19 (Bukhari, Tarjali 2; Hoyagulyyev 9)

Cina-Slovenia 18-21 (Wang 6; Groznik 10)

Georgia-Giordania 21-4 (Maziashvili 8; Tarjali 4)

Cina-Turkmenistan 18-14 (Wang 7; Nazipov 7)

TORNEO FEMMINILE – GIRONE C

Indonesia-Messico 15-19 (Orville 11; Esquer, Gonsalez Zepeda 7)

Andorra-Francia 7-21 (Bosma 3; Mahoutou 8)

Argentina-Indonesia 21-11 (Chagas 8; Orville 8)

Andorra-Messico 7-21 (Bosma, Marquez, Solana 2; Tapia Vallejo 9)

Francia-Argentina 13-18 (Peyregne 5; Chagas, Gauna 7)













