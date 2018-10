Basket 3×3, Olimpiadi Giovanili 2018: i risultati della settima giornata. Quasi completo il quadro dei quarti, domani l’Italia maschile

La settima giornata del torneo di basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires testimonia l’oramai prossima fine dei giochi per quanto riguarda i gironi eliminatori. Vediamo la situazione nelle competizioni maschile e femminile: tra gli uomini, il girone A ha qualificato ai quarti di finale Slovenia e Georgia, il girone B Ucraina e Brasile, il girone C Argentina e Russia (fuori gli Stati Uniti). Tra le donne, invece, il girone A ha visto passare Ungheria e Cina, il girone B USA e Ucraina, il girone C Australia e Francia. Domani il girone D di ambo i tornei definirà gli ultimi accoppiamenti per i quarti: l’Italia maschile, dovesse passare, troverebbe l’Ucraina in caso di secondo posto, il Brasile in caso di primo.

Di seguito i risultati odierni:

TORNEO MASCHILE – GIRONE A

Giordania-Cina 11-21 (Bukhari 5; Chu 10)

Turkmenistan-Georgia 9-20 (Nazipov 5; Pertaia 7)

Slovenia-Giordania 22-4 (Groznik 8; Bukhari, Tarjali 2)

Georgia-Cina 15-10 (Pertaia 6; Guo 5)

Turkmenistan-Slovenia 6-20 (Arazmammedov 3; Razdevsek 7)

TORNEO FEMMINILE – GIRONE C

Indonesia-Andorra 16-15 (Febiananda 7; Marquez 9)

Messico-Francia 8-15 (Esquer 7; Mahoutou, Yale 5)

Messico-Argentina 15-20 (Esquer 8; Acevedo 7)

Francia-Indonesia 22-12 (Yale 7; Kurniawan 5)

Argentina-Andorra 21-5 (Acevedo 7; Bosma 3)













