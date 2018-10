Baseball, nell’Instructional League l’Italia batte i Chicago White Sox 8-2

Dopo la sconfitta di ieri contro gli Oakland Athletics, l’Italia continua la sua Arizona Instructional League con una vittoria nei confronti dei Chicago White Sox per 8-2, frutto di una partita giocata con giusta aggressività (sportiva, chiaramente) fin dal primo attimo. Alle 21:30 di oggi ci sarà l’ultimo incontro degli azzurri, che li vedrà opposti ai Kansas City Royals-

L’Italia parte forte fin dal primo inning, volando sul 4-0 con una combinazione di proprie iniziative e brutture dei White Sox in fase difensiva. Una volata di sacrificio di Hickman riduce subito le distanze, ma i giocatori italiani non fanno che controllare, prima di allungare nel quarto con Trinci mandato a casa da un doppio di Nico Garbella, il quale finisce a sua volta il giro per mezzo del doppio di Colabello che porta a segno anche Paolini. A quel punto, col punteggio di 7-1, le cose si cristallizzano e basta poco all’Italia per portare a termine l’incontro senza alcun timore di subire rimonte improvvise.













Credits: FIBS/Luca Giangrande