Baseball, l’Italia prosegue il suo viaggio nell’Arizona Instructional League perdendo in lotta con i Los Angeles Dodgers

L’Italia continua la propria serie di partite nell’Arizona Instructional League: nella notte è giunta la sconfitta contro la formazione allestita per l’occasione dai Los Angeles Dodgers col punteggio di 4-2, che però racconta soltanto una parte della partita.

A passare in vantaggio sono i Dodgers, con Locastro a segno dopo aver rubato due basi. Nel giro di poco tempo la formazione losangelina capitalizza ogni singola incertezza dell’Italia: Daniel Robinson mette a segno il fuoricampo del 2-0, Cogen va a casa dopo una beffarda linea di Rodriguez che centra il monte (3-0), mentre il 4-0 passa da un ground out di Brito verso Mercuri. L’Italia si crea diverse occasioni per ridurre le distanze, provandoci davvero in qualsiasi modo possibile e immaginabile, ma ci riesce soltanto nell’ottavo inning con Giovanni Garbella, quando però è tardi: alla fine non resta che accettare il verdetto del 4-2 con cui l’incontro si conclude.

I prossimi impegni degli azzurri, che poi saranno quelli conclusivi dello stage americano, saranno quelli che, dal 10 al 12 ottobre, li vedranno opposti a Oakland Athletics, Chicago White Sox e Kansas City Royals.













Credits: FIBS/Luca Giangrande