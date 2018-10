Barcellona-Inter, le probabili formazioni: Champions League 2019. Data, orario e come vedere la partita in tv e streaming

Mercoledì sera l’Inter si giocherà con il Barcellona il primo posto nel Gruppo B della Champions League. Una sfida affascinate e allo stesso tempo difficilissima per i nerazzurri, che dopo aver superato Tottenham e PSV, proveranno ad espugnare anche il Camp Nou. Andiamo quindi a scoprire le probabili formazioni e il programma di questo big match.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA-INTER

Nel Barcellona la grande assenza sarà quella di Messi, che si è infortunato al braccio con il Siviglia (frattura del radio). Ernesto Valverde deve anche fare i conti con l’emergenza in difesa, viste le assenze di Umtiti e Vermaelen. La coppia di centrali sarà quindi formata da Lenglet e Piqué, con la linea a quattro completata da Jordi Alba e Semedo, davanti a Ter Stegen. A centrocampo troveremo Rakitic, Busquets e Arthur, mentre in attacco ci sarà il grande ex Coutinho, insieme a Suarez e Dembélé, che dovrebbe prendere il posto di Messi.

Luciano Spalletti potrà contare invece sulla formazione tipo, con tutti i titolari. Davanti ad Handanovic troveremo la coppia di centrali formata da De Vrij e Skriniar, mentre sulle fasce ci saranno Asamoah e Vrsaljko. Mediana affidata a Brozovic e Vecino, mentre in attacco da valutare le condizioni di Nainggolan dopo l’infortunio nel derby, confermati invece Politano e Perisic a supporto dell’unica punta Icardi.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Dembélé, Suarez, Coutinho.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

DATA, ORARIO E COME VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Barcellona-Inter si giocherà mercoledì 24 ottobre allo stadio Camp Nou di Barcellona con calcio di inizio alle 21.00. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1. Diretta tv anche su Sky Sport e diretta streaming su SkyGo e Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match. Di seguito il programma completo.

Mercoledì 24 ottobre

21.00 Barcellona-Inter, Champions League Gruppo B, Camp Nou

