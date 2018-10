Badminton, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: Giovanni Toti in trionfo nella gara a squadre! L’azzurrino si rivela decisivo per la vittoria

Nella notte italiana si sono concluse le gare del badminton alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: ottime notizie per l’Italia, con Giovanni Toti che ha vinto la medaglia d’oro nella gara a squadre con il Team Alpha, battendo in una palpitante finale il Team Omega per 110-106. Questa la composizione del Team Alpha: Giovanni Toti, Hasini Nusaka Ambalangodage (Sri Lanka), Maria Delcheva (Bulgaria), Jamie Gai (Stati Uniti), Ashwathi Pillai (Svezia), Lakshya Sen (India), Vannthoun Vath (Cambogia) e Brian Yang (Canada).

L’azzurrino è stato impiegato prima nel doppio maschile con il cambogiano Vannthoun Vath, con il quale ha portato la squadra subito in vantaggio per 11-9, e poi nel singolare maschile quando ha preso in mano la situazione sull’88-83 ed ha consegnato il testimone sul 99-88, consegnando un vantaggio fondamentale per portare a casa la vittoria prima del 110-90 finale.

Di seguito tutti i risultati delle finali di ieri:

Singolare maschile

Shifeng Li (Cina, 5) – Lakshya Sen (India, 4) 21-15 21-19

Singolare femminile

Jin Wei Goh (Malesia, 3) – Zhiyi Wang (Cina, 2) 16-21 21-13 21-19

Squadre

Omega (2) – Alpha 106-110













