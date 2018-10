Badminton, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: Giovanni Toti cede anche all’iberico Tomas Toledano

L’eliminazione ormai certa ha privato forse delle giuste motivazioni il nostro Giovanni Toti, che nel torneo di singolare maschile del badminton alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires ha ceduto nell’ultima gara del Gruppo D anche all’iberico Tomas Toledano per 13-21, 14-21 in mezz’ora di gioco.

Una vittoria avrebbe significato per l’italiano il secondo posto nel raggruppamento, che non sarebbe servito per passare ai quarti, ma sarebbe valso un traguardo importante. Resta così isolata, ma comunque storica la vittoria ottenuta all’esordio contro il belga Julien Carreggi.

Non va dimenticato però che Toti proseguirà nella notte italiana il suo cammino nella gara a squadre: l’azzurrino, inserito nel Team Alpha, che ieri ha perso per 110-99 contro il team Delta, se la vedrà con il Team Zeta, che ieri ha battuto il Team Epsilon per 110-89. Gli otto Team hanno la certezza di giocare i quarti di finale.













Foto: BadmintonItalia

roberto.santangelo@oasport.it