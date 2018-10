Badminton, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: Giovanni Toti batte il belga Julien Carraggi!

Prima, storica, vittoria per il badminton italiano alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in Argentina Giovanni Toti, nella prima gara del Gruppo D batte in rimonta il belga Julien Carraggi con il punteggio finale di 17-21, 21-17, 21-12 e può guardare con rinnovata fiducia al passaggio del turno.

Così il tecnico Javier Gallego al sito federale: “Un debutto perfetto, Giovanni è riuscito a mettere in pratica quello che avevamo provato in allenamento ed è stato bravo a non perdere fiducia al termine del primo set, ha continuato a rimanere concentrato centrando un’importante vittoria”.

Di seguito tutti i risultati odierni:

MS – Group A Kunlavut VITIDSARN [1] Thailand – Cambodia Vannthoun VATH 21-9 21-8

WS – Group H Hirari MIZUI Japan – France Leonice HUET 21-14 21-16

WS – Group E Yue Yann Jaslyn HOOI Singapore – Czech Republic Tereza SVABIKOVA [8] 21-10 21-14

WS – Group E Grace KING Great Britain – Turkey Nazlican INCI 21-17 17-21 21-16

MS – Group D Giovanni TOTI Italy – Belgium Julien CARRAGGI 17-21 21-17 21-12

MS – Group C Uriel Francisco CANJURA ARTIGA El Salvador – Argentina Mateo DELMASTRO 21-6 21-13

MS – Group C Nhat NGUYEN [3] Ireland – Lao Kettiya KEOXAY 21-11 21-6

WS – Group F Jennie GAI U.S.A. – Peru Fernanda SAPONARA RIVVA 21-10 21-7

WS – Group H Zhiyi WANG [2] China – Algeria Halla BOUKSANI21-10 21-10

WS – Group G Yinhsuan HUANG [6] Chinese Taipei – Australia Zecily FUNG 21-12 21-11

MS – Group B Arnaud-Sylvain-Andre MERKLE [7] France – Norway Markus BARTH 21-19 21-12

MS – Group D Shifeng LI [5] China – Spain Tomas TOLEDANO 21-11 21-13

MS – Group A Jia Wei Joel KOH Singapore – Nepal Rukesh MAHARJAN 21-7 21-9

MS – Group B Lukas RESCH Germany – Canada Brian YANG 21-13 21-18

WS – Group G Jaqueline LIMA Brazil – Netherlands Madouc LINDERS 21-16 21-19

WS – Group F Jakka VAISHNAVI REDDY [4] India – Spain Elena ANDREU 21-13 21-6













Foto: BadmintonItalia

