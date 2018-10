Atletica, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: in gara1 sesto posto per Davide Finocchietti e Lorenzo Benati

Si è aperto oggi il calendario delle gare di atletica leggera alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). Format innovativo per questo torneo, che prevede la somma dei risultati di due gare in momenti distinti. Andiamo quindi a scoprire tutti i risulti di gara1 degli azzurri impegnati oggi.

Partiamo dai 5000 metri di marcia con il sesto posto di Davide Finocchietti. Il giovane talento azzurro ha realizzato il tempo di 20:51.96, che diventa il suo personal best (precedente di 21:22.70). La migliore prestazione è siglata dall’ecuadoregno Oscar Patin in 20:13.69, davanti all’indiano Suraj Panwar (20:23.30) e al cinese Wang Xin (20:28.02). Buona gara anche di Lorenzo Benati nei 400 metri. Il romano ha vinto la propria batteria con il tempo di 48.58, sesto crono complessivo. Miglior tempo per il messicano Luis Antonio Viles Ferreiro in 47.45, davanti allo statunitense Nicholas Ramey (47.60) e al turco Ilyas Canakci (47.96).

Nel lancio del disco settima Diletta Fortuna con un punteggio di 48.42 al terzo tentativo. Al comando la cubana Melany del Pilar Matheus Morejon con un lancio di 53.70, di pochissimo meglio della russa Violetta Ignatyeva, che si ferma a 53.47. Terzo posto invece per la turca Ozlem Becerek a 51.90. Al maschile è invece solamente undicesimo Enrico Saccomano, che al quarto tentativo fa 51.32. Gara dominata dall’australiano con il lancio di 66.84, alle sue spalle il brasiliano Vitor Gabriel Motin a 57.30 e il portoricano Jorge Luis Contreras a 55.99.

Nei 3000 metri settimo posto per Francesco Guerra. Prestazione in linea con le aspettative per il mezzofondista laziale che chiude con il tempo di 8:24.27. Miglior crono dell’ugandese Oscar Chelimo in 8:08.20 davanti all’etiope Berihu Aregawi Teklehaimanot (8:09.17) e al keniota Jackson Kavesa Muema (8:09.95).













Foto: Facebook FIDAL