Atletica, Olimpiadi Giovanili 2018: Simona Bertini ci prova nella marcia, Musci e Favro tra peso e lungo

Seconda giornata di gare per l’atletica leggera alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Il format particolare prevede che ogni atleta gareggi due volte e che la classifica delle varie specialità venga formata sommando i risultati di gara1 e gara2. Oggi l’Italia scenderà in pista con cinque azzurrini che cercheranno di mettersi in luce, pochi sembrano poter davvero lottare per le medaglie ma hanno sicuramente tutte le possibilità per mettersi in luce e provare a fare la differenza in un contesto comunque molto competitivo e interessante.

Dopo i sesti posti di Bezzecchi e Benati nei primi atti, migliori europei nelle rispettive gare ma lontani dalle altre stelle mondiali, oggi si riparte con altre punte di diamante che si sono ben comportate nel corso della stagione e che hanno tutte le carte in regola per offrirci delle ottime prestazioni. Riflettori puntati in particolar modo su Simona Bertini che andrà in scena sui 5000 metri di marcia: la bolognese ha vinto il bronzo continentale di categoria pochi mesi fa e naturalmente non vuole deludere le aspettative. Agli Europei erano arrivati anche gli argenti del colosso pugliese Carmelo Musci nel getto del peso e del piemontese Davide Favro nel salto in lungo, vedremo fin dove riusciranno a spingerci in questa giornata. A completare il lotto degli italiani in gara saranno l’interessante toscana Idea Pieroni impegnata nel salto in alto e il mezzofondista siciliano Carmelo Cannizzaro impegnato sui 2000 metri siepi, il loro obiettivo sarà quello di fare esperienza.













Foto: pagina Facebook FIDAL