Atletica, Olimpiadi Giovanili 2018: Emma Silvestri ci prova sui 400 metri ostacoli, si concludono le gare 1

Oggi sabato 13 ottobre si completano le gare 1 delle varie specialità per quanto riguarda l’atletica leggera alle Olimpiadi Giovanili 2018. Il format della rassegna a cinque cerchi è infatti molto particolare, i ragazzi dovranno cimentarsi in ben due prove e la somma dei risultati ottenuti in entrambe andrà a definire la classifica generale. Una grande novità pensata dagli organizzatori della rassegna che hanno deciso di eliminare qualificazioni e batterie, rendendo così il doppio turno decisivo per l’assegnazione delle medaglie senza alcuna possibilità di appello.

Oggi vedremo all’opera tre azzurri che proveranno a mettersi in luce nonostante il contesto sia altamente competitivo come abbiamo potuto vedere nei giorni scorsi, i nostri atleti si sono migliorati notevolmente ma è davvero difficile emergere al cospetto di avversari di questa caratura. Oggi i riflettori saranno puntati in particolar modo su Emma Silvestri, vicecampionessa europea dei 400 metri ostacoli che proverà a togliersi qualche soddisfazione sul suo giro di pista con barriere (in stagione si è spinta fino a 59.04, suo personale) anche se ci sarà poco da fare contro fenomeni come la sudafricana Gontse Morake e la colombiana Cabezas Caracas che vantano personali sotto i 58”. Seguiremo con grande attenzione anche la sprinter sarda Dalia Kaddari impegnata sui 200 metri e Ivan De Angelis nel salto con l’asta ma entrambi non dovrebbero avere particolari velleità.