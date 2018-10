Sci alpino, scatta il “Gioco dei Podi” su Neve Italia. Indovina la top3 di ogni gara: in palio una fantastica tuta Phenix

Inizia la stagione invernale e puntuale come sempre arriva il “Gioco dei Podi”, il fantasy game ideato da Neve Italia e che si sviluppa in parallelo alla Coppa del Mondo di sci alpino, il cui via è previsto per il weekend del 27-28 ottobre con il gigante di Soelden. Si preannuncia una stagione davvero molto appassionante e avvincente con tutti i grandi campioni del Circo Bianco che si sfideranno sulle piste più belle del Pianeta e tutti gli appassionati potranno divertirsi non soltanto davanti al televisore ma destreggiandosi anche con il Gioco dei Podi che quest’anno si presenta in una versione rinnovata e migliorata, ancora più appetibile per tutti gli amenti di questo sport.

Per questa annata sarà possibile pronosticare i risultati di tutte le gare di Coppa del Mondo di sci alpino e, al termine dei Mondiali ad Are, verranno assegnati fantastici premi. Il vincitore potrà fregiarsi di una bellissima tuta da sci Phenix della linea Advance, lo stesso brand che viene utilizzato da alcuni fuoriclasse come i norvegesi Kjetil Jansrud ed Henrik Kristoffersen. Un abbigliamento esclusivo per l’abile vincitore che potrà indossarlo per le sue sciate. Il secondo premio, invece, sarà invece estratto tra chi avrà ottenuto almeno un punto e si tratta del casco POC Skull Orbic Comp Spin. Non siete stati abili a indovinare nemmeno un pronostico? Nessun problema, potrete anche essere fortunati: tra tutti i partecipanti al Gioco dei Podi verrà estratto un vincitore che si porterà a casa un paio di bastoncini Komperdell Nationalteam Carbon.

Il gioco consiste nell’indovinare nell’ordine esatto il podio delle gare di Coppa del Mondo. Ogni posizione indovinata permette di ottenere 5 punti, se si individua un atleta su un podio ma con piazzamento errato vengono assegnati 2 punti. Per i Mondiali i punteggi saranno triplicati.

CLICCA QUI PER IL GIOCO DEI PODI, PER ISCRIVERTI E FARE I PRONOSTICI