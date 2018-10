Arrampicata sportiva, Filip Schenk vola in finale nella combinata. Keita Dohi davanti a tutti, l’azzurro è quinto

Filip Schenk si è qualificato alla Finale nella combinata di arrampicata sportiva alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). L’azzurrino ha chiuso il turno di qualificazione al quinto posto (168 punti) e può così tornare in parete tra due giorni per inseguire il sogno di una medaglia.

Il 18enne altoatesino, che in carriera ha vinto anche un titolo iridato e uno continentale di categoria nel boulder, aveva incominciato col 14esimo posto nel lead, poi sesto nel suo boulder e infine la stoccata finale nel lead chiuso al secondo posto. La moltiplicazione dei piazzamenti (14x6x2 = 168) gli ha permesso di rimanere in corsa e ora tutto è possibile, si può sognare in grande. Al comando il giapponese Keita Dohi (99) davanti al francese Sam Avezou (105) e all’altro nipponico Shuta Tanaka (117), rivedremo all’opera anche il bulgaro Petar Ivanov (120) e il cinese Yufei Pan (285).