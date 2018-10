Andrea Dovizioso, GP Thailandia 2018: “Qualifica molto buona, abbiamo un ottimo passo. Iannone? Veloce ma rimane in scia…”

Andrea Dovizioso scatterà dalla terza piazzola sulla griglia di partenza del GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP. A Buriram il forlivese ha dimostrato ancora una volta di essere in lizza per le posizioni di vertice e domani lotterà per la vittoria con Marc Marquez (pole position) e Valentino Rossi (secondo). Il vicecampione del mondo si trova a suo agio col nuovo circuito e ha trovato un buon feeling con la sua Ducati, confermando l’andamento positivo delle ultime settimane dove è sempre riuscito a fare la differenza e a ottenere dei risultati di rilievo. Il Dovi ha sperato anche di strappare la prima casella dello schieramento ma si è dovuto arrendere per poco alla grinta del Campione del Mondo e alla classe del Dottore.

Regna l’ottimismo in casa Dovizioso come traspare dalle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky al termine delle qualifiche: “Qualifica molto buona. Non è facile fare il giro giusto su queste piste corte, siamo tutti attaccati. Sono contento di come abbiamo lavorato nel week-end, nel primo turno non eravamo a posto, invece nelle FP4 abbiamo mostrato un buon passo. Per le gomme sarà un’incognita per tutti, però la velocità c’è e dovremo gestirla in gara“.

C’è spazio anche per un po’ di polemica nei confronti di Andrea Iannone che oggi è riuscito a guadagnare un’ottima sesta posizione: “Iannone è veloce, ma quasi sempre il tempo lo fa rimanendo in scia agli altri. È una bussola…“. Ora il pilota della Ducati dovrà lavorare per apportare gli ultimi accorgimenti sulla sua moto poi domani andrà a caccia del colpaccio.













Foto: Valerio Origo