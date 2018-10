Polonia-Italia, Nations League: data, programma, orario d’inizio e tv. Azzurri e Chorzow, rischio retrocessione

Domenica 14 ottobre (ore 20.45) l’Italia tornerà protagonista nella Nations League 2018-2019 di calcio. Gli azzurri affronteranno la Polonia a Chorzow in un incontro fondamentale per il nostro destino nella neonata competizione organizzata dalla UEFA: dovremo assolutamente fare punti per evitare di rischiare una clamorosa retrocessione in Serie B. Si preannuncia una partita estremamente complicata contro la compagine guidata da Jery Berzeczek che può contare su Milik e Piatek, due attaccanti di lusso in grado di segnare a ripetizione.

All’andata, un mese fa, i ragazzi del CT Roberto Mancini riuscirono a pareggiare a Bologna grazie al rigore trasformato da Jorginho prima di perdere in Portogallo, questa volta bisognerà gettare il cuore l’ostacolo e proverà a imporsi lontano dalle mura amica, magari cercando di segnare su azione come non accade da tempo immemore.

L’Italia ripartirà senza Belotti e Balotelli, si spera nei gol dei vari Insigne e Immobile, con Chiesa pronto a fare la differenza magari dalla panchina. Difesa affidata ai senatori Chiellini e Bonucci davanti a Donnarumma, bisognerà giocare una partita di grande sacrificio ma la risalita dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018 è sempre estremamente complessa.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Polonia-Italia, match valido per la Nations League 2018-2019. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su RaiSport e in DIRETTA LIVE scritta su OASpoet.

LUNEDI’ 14 OTTOBRE:

20.45 Polonia-Italia

POLONIA-ITALIA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com