Vuelta a España 2018, Vincenzo Nibali: “Giorno dopo giorno sto meglio. Sto mettendo fatica nelle gambe”

Vincenzo Nibali, pur fuori classifica, ieri ha cominciato a dare spettacolo alla Vuelta a España 2018. Lo Squalo è entrato nella fuga composta da 18 corridori che ha animato la dodicesima tappa, provando poi a fare selezione con degli scatti a ripetizione. Nel finale il 33enne messinese ha esaurito le energie, non riuscendo a giocarsi il successo andato poi al francese Alexandre Geniez. Resta la consapevolezza di una condizione in netta crescita e che potrà solo migliorare a poco più di tre settimane dal Mondiale.

Il vincitore del Tour de France 2014 ha raccontato l’attacco di ieri alla Gazzetta dello Sport: “E’ stata una tappa veloce, dove la fuga è andata via di forza sulla prima salitella. Avevo ancora un po’ di mal di gambe dalla tappa di mercoledì perché l’ho fatta tutta all’attacco e le prime due ore sono state bestiali. Per questo non ero brillantissimo, però alla fine è venuta una bella fuga. Negli ultimi 50 km la gara è esplosa e gli ultimi 25 km è stato tutto uno scatto dopo l’altro. Sono contento ma anche stanco. Ci vuole un po’ di pazienza, ma giorno dopo giorno sto meglio“.

Il fuoriclasse siciliano ha poi rassicurato sulle condizioni della schiena: “Ho ancora qualche doloretto, ma sopportabilissimo. Quindi spero che nei prossimi giorni sparisca tutto. Intanto queste azioni servono per mettere un po’ di fatica nelle gambe, per il morale e per cercare la forma migliore“.

Inizia a filtrare ottimismo, dunque, in vista dei Mondiali, anche se il ct Davide Cassani, seppur molto soddisfatto, preferisce evitare voli pindarici: “Nonostante la sua lunga carriera, Nibali ha l’entusiasmo di un neo-professionista. Siamo sulla strada giusta. Il Mondiale si avvicina, ma Vincenzo sta crescendo anche se ancora non sappiamo in che condizione sarà il 30 settembre. Le ultime salite ci diranno che corridore avremo al Mondiale“.













Foto: Valerio Origo