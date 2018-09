Vuelta a España 2018, Thibaut Pinot: “Non pensavo di vincere di nuovo”

Una super doppietta, nelle due tappe fino ad ora più dure molto probabilmente affrontate alla Vuelta a España 2018. Dopo Lagos de Covadonga Thibaut Pinot, francese della FDJ, va a prendersi anche l’arrivo di Andorra, sul Coll de la Rabassa, grazie ad una super azione con la quale ha battuto proprio negli ultimi metri la Maglia Rossa Simon Yates.

“È una montagna che si percorre molto rapidamente. Sapevo perfettamente che sarebbe stato meglio partire con un pochino d’anticipo che con un pochino di ritardo. Quando ho visto Quintana e Kruijswijk attaccare, sono andato. A sorpresa, ho visto Yates rientrare molto forte su di noi. Ho collaborato con lui per cercare di creare un gap. Sapevo che lui voleva correre per la generale, io per la vittoria di tappa. È andata davvero benissimo. Quando si hanno delle buone gambe per uno scalatore gli arrivi in salita sono i migliori” le parole del transalpino a CyclingPro.net.

“Vincere su due begli arrivi come questi per me è una Vuelta da sogno. Quando sono venuto qui puntavo a un successo di tappa. Una vittoria è già magnifica, ma due… Non pensavo davvero di vincere di nuovo, soprattutto dopo la mia giornata di mercoledì. È davvero qualcosa in più per me. C’è ancora domani per ottenere un’altra soddisfazione, ma vedrò stasera”.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo