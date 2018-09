Vuelta a España 2018, quindicesima tappa: Ribera de Arriba – Lagos de Covadonga. Sfida tra i big sulla salita finale

La seconda settimana della Vuelta a España 2018 si chiude con una delle salite simbolo della corsa spagnola: Lagos de Covadonga. La quindicesima frazione vedrà i corridori partire da Ribera de Arriba e percorrere 178 km per arrivare in vetta a questa dura ascesa e potrà essere davvero decisiva per la classifica generale, visto il dislivello complessivo di oltre 4000 metri. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti della quindicesima tappa della Vuelta a España 2018.

Percorso

Primo tratto in falsopiano poi dopo 14 km inizia il primo GPM di giornata, Alto de Santo Emiliano (6,1 km al 4,7%). Seguono poi diverse brevi salite non classificate e al km 90 si affronterà per la prima volta Mirador del Fito (6,3 km al 7,7%), altro tratto di saliscendi per passare per la seconda volta su questa ascesa, che inizierà a fare un’importante selezione in gruppo. Ai -22 km è posto lo sprint intermedio di Cangas de Onis e da lì la strada inizia a salire leggermente fino all’imbocco di Lagos de Covadonga. Una salita di 11,7 km con una pendenza media del 7,2%, ma un profilo molto irregolare. I primi 6 km sono tra il 7% e il 15%, poi nella seconda parte la salita diventa a gradoni, alternata quindi a tratti in contropendenza, con la rampa finale di 300 metri al 7,5%.

Favoriti

La maglia rossa Simon Yates proverà a bissare il successo di ieri e aumentare il proprio margine in classifica. Vista la lunghezza della salita potrebbero però essere più adatti i colombiani Nairo Quintana e Miguel Ángel López, con quest’ultimo che cercherà il primo acuto. Bisogna poi sempre considerare Alejandro Valverde, oltre a Thibaut Pinot, Steven Kruijswijk ed Enric Mas, che hanno dato segnali positivi sullo strappo di ieri.

Altimetria

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter