Vuelta a España 2018: Nairo Quintana e Simon Yates, verso una corsa a due per la vittoria finale

Più si va avanti e più sembra essere tutto indirizzato verso una corsa a due per la vittoria finale. Nairo Quintana contro Simon Yates, due dei nomi più attesi della vigilia si stanno confermando e, dopo tredici tappe della Vuelta a España 2018, sono i più indicati dai bookmakers e dagli addetti ai lavori per il successo in rosso in quel di Madrid.

Il colombiano era il favorito numero uno prima della partenza da Malaga e le quote sulla sua vittoria, se possibile, sono ancora di più scese quando i corridori hanno scavalcato la metà della terza corsa a tappe stagionale. Non ha ancora vestito la Maglia Rossa (è terzo in classifica generale, staccato di 1’50” da Herrada, destinato però ad arrendersi, e di soli 8” da Yates), ma sembra pronto al salto verso la prima piazza della graduatoria. Le frazioni, e soprattutto le salite, che arriveranno nei prossimi giorni sono adattissime alle sue caratteristiche per pendenze, altitudini e chilometraggi. L’unico errore che può commettere è quello tattico: come di consueto nella sua carriera, si sta limitando a gestire, quando potrebbe già dare un primo colpo agli avversari diretti.

Il grande protagonista del Giro d’Italia (salvo crollare nell’ultimo week-end) invece ha già vestito il rosso, venendo però scavalcato dal già citato Herrada, in una fuga mal gestita nella giornata di ieri. Lo spagnolo non preoccupa, più grave però è veder scappar via Quintana nell’ultimo chilometro de La Camperona, come accaduto oggi. Il colombiano al momento sembra essere più in palla, il britannico della Mitchelton-SCOTT non ha ancora la gamba messa in mostra qualche mese fa sulle strade italiane, dove riusciva ad attaccare e staccare tutti a ripetizione. La preparazione sarà stata diversa e riuscirà dunque a crescere con il passare delle settimane?













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: No sabemos como / Shutterstock.com