Vuelta a España 2018, l’esplosione di Enric Mas. La Spagna ha trovato un nuovo fenomeno per le corse a tappe

Nonostante un Alejandro Valverde ancora in gran forma, il ciclismo spagnolo ha già pronto il suo erede. Si tratta del 23enne Enric Mas, che sta impressionando il mondo intero alla Vuelta a España 2018, suo secondo Grande Giro in carriera. Dopo il ritiro di Joaquim Rodriguez, e considerata l’età avanzata del succitato Valverde, la Spagna temeva per il proprio avvenire ciclistico, prima, almeno, di scoprire il talento cristallino del giovane della Quick-Step.

Originario di Artà, il ragazzo rappresenta, infatti, il prototipo perfetto di ciclista moderno con ambizioni per la classifica generale: forte a cronometro; ancor di più quando la strada è in pendenza, sia su salite ripide e brevi, che lunghe e costanti. C’era qualche dubbio fondato sulla condizione durante la terza settimana, la più dura, nonché quella che solitamente miete più vittime, ma lo spagnolo, almeno per ora, sta spazzando via ogni perplessità a colpi di pedalata.

Dopo l’ennesima prestazione di livello di oggi, l’obiettivo minimo diventa il mantenimento del podio attuale, ma, con questa gamba, è impossibile non fare un pensierino alla testa della corsa che dista solamente 1’22”. Bisognerà attendere i prossimi giorni per avere una controprova, ma Mas sembra essere il più pimpante tra i big. Quel che è certo, è che la Vuelta di quest’anno ha consacrato la nascita di una nuova stella.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock