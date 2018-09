Vuelta a España 2018: le voci dei protagonisti. Steven Kruijswijk: “Non divento il favorito per il successo finale”

Nella tappa odierna della Vuelta, la cronometro individuale ha incoronato l’australiano Rohan Dennis, mentre in ottica classifica generale belle prestazioni del dell’olandese Steven Kruijswijk, che rientra prepotentemente in gara per il successo finale, e dell’iberico Enric Mas. Soffrono invece i colombiani Nairo Quintana e Miguel Angel Lopez, così come il francese Thibaut Pinot, mentre si difende bene il leader della classifica generale, il britannico Simon Yates. A fine tappa queste le dichiarazioni ad Eurosport.

Rohan Dennis (BMC) ha vinto nettamente la tappa, dando almeno 50″ ai più immediati indeguitori, ma come da accordi con la squadra, lascerà la corsa al termine della tappa odierna: “Questa è un’altra bella spinta in vista della cronometro iridata di Innsbruck, ma oggi voglio fare i complimenti al mio compagno di squadra Rosskopf, che è andato oltre le aspettative“.

Steven Kruijswijk (Lotto NL-Jumbo) ha recuperato su tutti gli altri uomini di classifica ed ora è terzo nella generale a soli 52″ da Simon Yates: “Sto bene e sono fiducioso, ma anche Yates sta bene. Ho fatto risultati peggiori a crono, ho studiato il percorso ed ho dato il meglio, ma non divento il favorito numero uno per il successo finale“.

Nairo Quintana (Movistar) ha perso dagli avversari principali, al pari di Pinot e Lopez, ma appare comunque fiducioso: “Ho fatto alcuni errori, ma mi sono difeso abbastanza bene. Sapevamo che sarebbe stata una giornata complicata, ma adesso arriveranno le tappe di montagna, quelle che contano, e cercheremo di recuperare il ritardo accumulato“.













Foto: Comunicato RCS

