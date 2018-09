Vuelta a España 2018: le pagelle dell’ottava tappa. Alejandro Valverde continua a volare, Sagan ancora battuto, bene Nizzolo

Alejandro Valverde si impone per la seconda volta nella Vuelta a España 2018. Lo spagnolo della Movistar vince sul traguardo di Almadén, battendo allo sprint Peter Sagan e Danny van Poppel. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle dell’ottava tappa.

PAGELLE OTTAVA TAPPA VUELTA A ESPAÑA

Alejandro Valverde 10: l’Imbatido centra il bis in questa Vuelta e dimostra una condizione davvero eccezionale. Ancora una volta ha gestito alla perfezione il finale, scegliendo il momento migliore per partire. Infatti si è mantenuto sempre al coperto, ha sfruttato Sagan come punto di riferimento per partire. Poi lo ha saltato negli ultimi metri con la sua consueta esplosività. A 38 anni solo un vero campione può vincere ancora così.

Peter Sagan 7.5: il campione del mondo si deve accontentare di un altro secondo posto. Si trovava nella migliore posizione sulla rampa finale, la gamba era buona, ma semplicemente Valverde è stato superiore. Sta comunque crescendo in ogni tappa e avrà quindi l’occasione di riprovarci.

Danny van Poppel 7: la LottoNL-Jumbo ha fatto un grande lavoro nel finale, cercando di portarlo in testa. L’olandese ci ha provato, ma oggettivamente i primi due erano di un altro livello. Resta comunque un altro buon piazzamento.

Giacomo Nizzolo 8: un quinto posto che va ben oltre le aspettative per il brianzolo, visto che un arrivo così duro non sembrava ottimale per lui sulla carta. Invece ha retto benissimo, riuscendo anche a prendere la ruota di Sagan. Negli ultimi metri ha un po’ ceduto, vedendo sfumare il podio, ma questo risultato è la conferma di come sia finalmente tornato sui suoi livelli.

Omar Fraile 4: l’Astana negli ultimi chilometri si era messa tutta in testa a tirare e lo spagnolo sembrava adatto al finale odierno. Invece qualcosa è andato storto e arriva addirittura in 57ma posizione.

Foto: Marian Weyo / Shutterstock.com