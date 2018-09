Vuelta a España 2018, la tappa di oggi (venerdì 14 settembre): orario d’inizio, percorso, altimetria e tv

Oggi (venerdì 14 settembre) si svolgerà la diciannovesima tappa della Vuelta a España 2018, 154 km da Lleida ad Andorra. Naturlandia. Il percorso odierno presenta un lungo falsopiano fino all’ingresso nello stato di Andorra, dove inizierà la lunghissima salita finale del Coll de la Rabassa. Un’ascesa di 17 km con una pendenza media del 6,6% che porterà i corridori fino ai 2.025 metri del traguardo. Assisteremo quindi ad una lunga battaglia tra i big con Simon Yates che dovrà difendere la maglia rossa dall’assalto di Alejandro Valverde ed Enric Mas.

La partenza è fissata alle 13.30, mentre l’arrivo è previsto tra le 17.30 e le 18.00, in base alla media oraria. La diciannovesima tappa della Vuelta a España 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport1 dalle 16.00 e in diretta streaming su Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo e l’altimetria.

Diciannovesima tappa Vuelta a España 2018

Venerdì 14 settembre

Lleida – Andorra. Naturlandia 154 km

Partenza: 13.30

Arrivo: 17.30-18.00 circa

Altimetria

