Vuelta a España 2018, la tappa di oggi (sabato 8 settembre): orario d’inizio, percorso, altimetria e tv

Oggi, sabato 8 settembre, prenderà il via la quattordicesima tappa della Vuelta a España 2018, da Cistierna a Les Praeres.Nava, nel complesso 171 km. Dopo un primo tratto per la maggior parte in salita fino al km 60, quando si giunge in vetta al Puerto de San Isidro, GPM di terza categoria (11 km al 3%), il resto del percorso è caratterizzato da continui saliscendi. Si inizia con il prima categoria Alto de la Colladona (5,3 km all’8,1% con punte dell’11%) posto a 92,6 km, poi si affrontano in sequenza l’Alto de la Mozqueta (prima categoria, 6,5 km all’8,7% di media) situato a 127,1 km e il non insormontabile Alto de la Falla de los Lobos (terza categoria, 5,3 km al 6,4%) quando mancano 21 km all’arrivo. Finale a testa in su: negli ultimi 4 km si riscontrano pendenze in doppia cifra per quasi tutto il tratto, per giungere al traguardo che coincide GPM di Alto les Praeres Nava (ripidità media del 12,5% con punte del 17).

La partenza è fissata alle 12.55, mentre l’arrivo è previsto tra le 17.25 e le 18.00, in base alla velocità media di percorrenza. La quattordicesima tappa della Vuelta a España 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport1 dalle 13.45 e in diretta streaming su Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo e l’altimetria.

Quattordicesima tappa Vuelta a España 2018

Sabato 8 settembre

Cistierna – Les Praeres.Nava 171 km

Partenza: 12.55

Arrivo: 17.25-18.00

Altimetria

luca.montanari@oasport.it

Foto: Valerio Origo