Vuelta a España 2018, la tappa di oggi (mercoledì 12 settembre): orario d’inizio, percorso, altimetria e tv

Oggi, mercoledì 12 settembre, andrà in scena la diciassettesima tappa della Vuelta a España 2018, da Getxo a Balcòn de Bizkaia, per un totale di 157 km. Percorso mosso, non particolarmente impegnativo nella prima metà, dove si affrontano i Gran Premi della Montagna di terza categoria di Alto de la Arboleda (6,7 km al 5%) al 17° chilometro e Alto de San Juan de Gaztelugatxe (3,8 km al 7,6%) dopo 85 km. Negli ultimi 45 km la corsa potrebbe infiammarsi: si scala una prima volta l’Alto del Balcòn de Bizkaia (seconda categoria, 7,3 km al 4,3%), successivamente si sale verso l’Alto de Santa Eufemia (terza categoria, 4,5 km al 5%) e l’Alto de Gontzegaraine (5,5 km al 4,3%). Infine, il momento clou della frazione odierna: gli ultimi 7 km sempre sul Balcòn de Bizkaia ma dall’altro versante, molto più impegnativo, con una pendenza media del 9,7% e punte che si avvicinano al 24%. Gli uomini di classifica tenteranno il primo vero attacco in ottica graduatoria proprio in queste ultime migliaia di metri.

La partenza è fissata alle 13.26, mentre l’arrivo è previsto tra le 17.25 e le 18.00, in base alla media oraria. La diciassettesima tappa della Vuelta a España 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport1 dalle 14.00 e in diretta streaming su Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo e l’altimetria.

Diciassettesima tappa Vuelta a España 2018

Mercoledì 12 settembre

Getxo – Balcòn de Bizkaia 157 km

Partenza: 13.26

Arrivo: 17.25-18.00

Altimetria













