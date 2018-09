Vuelta a Espana 2018, la tappa di oggi (domenica 9 settembre): orario d’inizio, percorso, altimetria e tv

Oggi, domenica 9 settembre, andrà in scena la quindicesima tappa della Vuelta a España 2018, da Ribera de Arriba a Lagos de Covadonga, per un totale di 178,2 km. Il percorso prevede ben quattro salite: a 20 km dal via il meno impegnativo Alto de Santo Emiliano (terza categoria, 6,1 al 4,7%); 80 km più lontano si scala per la prima volta il Mirador del Fito (prima categoria, 7,1 km al 7,7%), salita che viene ripetuta poco più di 30 km dopo. Decisivi gli ultimi 12 km di gara, quando si affronta la temibile ascesa di categoria especial che porta fino al traguardo di Lagos de Covadonga: una scalata incostante, con punte fino al 20%, dove gli uomini di classifica possono fare la differenza prima della giornata di riposo che precede la terza settimana. I distacchi potrebbero essere ben più ampi rispetto a quelli che abbiamo visto nelle giornate precedenti, Simon Yates dovrà difendere col coltello tra i denti la maglia rossa.

La partenza è fissata alle 12.44, mentre l’arrivo è previsto tra le 17.25 e le 18.00, in base alla media oraria. La quindicesima tappa della Vuelta a España 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport1 dalle 16.00 e in diretta streaming su Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo e l’altimetria.

Quindicesima tappa Vuelta a España 2018

Domenica 9 settembre

Ribera de Arriba – Lagos de Covadonga 178,2 km

Partenza: 12.44

Arrivo: 17.25-18.00

Altimetria

Foto: Gian Mattia D’Alberto – LaPresse – Comunicato Rcs