Giro di Gran Bretagna 2018: Julian Alaphilippe inarrestabile, sua la terza tappa. Patrick Bevin strappa la leadership ad Alessandro Tonelli

La terza tappa del Giro di Gran Bretagna 2018, con partenza e arrivo a Bristol per un totale di 127 km, premia il francese Julian Alaphilippe che, grazie anche al quarto posto di ieri, si porta al comando provvisorio della classifica a punti. Il corridore della Quick-Step Floors ha preceduto in volata il neozelandese Patrick Bevin, nuovo leader della graduatoria generale, e il lettone Emils Liepins (One Pro Cycling). Alessandro Tonelli, giunto al traguardo con 51″ è costretto a cedere il simbolo del primato al corridore BMC.

Tantissimi scatti e controscatti dalle prime battute della corsa, ma il gruppo non lascia spazio. Sembra che riesca a prendere il largo la fuga composta da André Greipel (Lotto Soudal), Matt Holmes (Madison Genesis), Pascal Eenkhoorm (Team LottoNL-Jumbo), Romain Cardis (Direct Energie), Ruben Fernandez (Movistar), Iljo Keisse (Quick-Step Floors) e Dmitrii Strakhov (Katusha Alpecin), ma il Team Sky accelera il passo e i sette uomini in testa vengono raggiunti dal plotone. Prende le distanze più tardi invece un quartetto composto da Tony Martin (Katusha Alpecin), Ben Swift (UAE Emirates), Jon Mould e Angelo Tulik (Direct Energie), ma il loro vantaggio non supera il minuto.

Il gruppo degli inseguitori raggiunge il secondo vero attacco di giornata ai piedi della salita della Providence Lane, a 9 km dall’arrivo. Il britannico Thomas Piddock (Team Wiggins) prova a sorprendere tutti in ascesa, ma il suo tentativo finisce poco dopo il punto più elevato dello strappo. In una volata costituita da una trentina di corridori il transalpino Alaphilippe si lascia alle spalle gli avversari, collezionando così la nona vittoria stagionale. Migliore degli italiani Sacha Modolo, in 14a posizione. Patrick Bevin, grazie ai secondi di abbuono conquista la leadership sull’australiano Cameron Meyer, pari tempo ma secondo per via dei migliori piazzamenti, e proprio sul vincitore di tappa, distante due secondi.

Foto: Valerio Origo