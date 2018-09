Vuelta a España 2018, la tappa di domani (14 settembre). Orario d’inizio, altimetria e come seguirla in tv

Domani, venerdì 14 settembre, andrà in scena la diciannovesima tappa della Vuelta a España 2018, da Lleida ad Andorra. Naturlandia, per un totale di 154,4 km. Frazione con un arrivo in salita molto impegnativo, mentre la restante parte del percorso si presenta lievemente mossa ma senza salite da GPM. Primo terzo di corsa prevalentemente pianeggiante con due tratti in saliscendi, ma che non dovrebbero creare selezione nel gruppo; dall’83° chilometro circa comincia un lunghissimo falsopiano in ascesa che direziona la carovana verso Andorra; valicato il confine con il piccolo stato sui Pirenei inizia la lunga scalata sul Coll de la Rabassa (prima categoria) che porta verso il traguardo: 17 km con ripidità media del 6,6%, con punte che superano il 13% nel primo tratto, poi le pendenze si fanno più dolci, e con molta probabilità in quel momento partirà l’attacco di un big che potrebbe rivelarsi decisivo in ottica classifica generale.

La partenza è fissata alle 13.30, mentre l’arrivo è previsto tra le 17.25 e le 18.00, in base alla media oraria. La diciannovesima tappa della Vuelta a España 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport1 dalle 16.00 e in diretta streaming su Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo e l’altimetria.

Diciannovesima tappa Vuelta a España 2018

Venerdì 14 settembre

Lleida – Andorra.Naturlandia 154,4 km

Partenza: 13.30

Arrivo: 17.25-18.00

Altimetria













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

luca.montanari@oasport.it