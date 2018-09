Ciclismo, Trittico Lombardo 2018: date, programma, orari e tv

Le corse in linea della Coppa Agostoni e della Coppa Bernocchi, rispettivamente sabato 15 e domenica 16 settembre, costituiscono i primi due appuntamenti della 22a edizione del Trittico Lombardo 2018. Dal 1997 infatti le due classiche autunnali sono raggruppate insieme alla Tre Valli Varesine per premiare il corridore che si è piazzato meglio complessivamente nelle tre gare.

Quella del Trittico Lombardo si presenta come una manifestazione importante in ottica premondiale: diversi corridori parteciperanno alle prime due corse per testare la gamba in vista della rassegna iridata che quest’anno si disputa ad Innsbruck (Austria). Saremo dunque certi di vedere quattro squadre World Tour nelle prime due gare (Team Sky, AG2R, Baharin-Merida e UAE Emirates), mentre per quanto riguarda la terza corsa, che si disputa ad ottobre, ancora non sono stati ufficializzati i team partecipanti.

Il Trittico Lombardo 2018 di ciclismo su strada sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai Sport e in streaming su Rai Play. Di seguito il programma completo.

Trittico Lombardo 2018

72a Coppa Agostoni – sabato 15 settembre

100a Coppa Bernocchi – domenica 16 settembre

98a Tre Valli Varesine – martedì 9 ottobre













Foto: Pier Colombo