Vuelta a España 2018, la tappa di domani (13 settembre). Orario d’inizio, altimetria e come seguirla in tv

Domani, giovedì 12 settembre, si svolgerà la diciottesima tappa della Vuelta a España 2018, da Ejea de los Caballeros a Lleida, per un totale di 186,1 km. Classica frazione di trasferimento, sarà l’ultima occasione per i velocisti prima di giungere al gran finale di Madrid. Il percorso, quasi completamente pianeggiante non prevede alcun Gran Premio della Montagna. Previsto dunque un arrivo dedicato alle ruote veloci, mentre gli uomini di classifica ne approfitteranno per riposarsi in vista dei successivi due tapponi pirenaici che decideranno le sorti dell’ordine generale.

La partenza è fissata alle 13.08, mentre l’arrivo è previsto tra le 17.25 e le 18.00, in base alla velocità media di percorrenza. La diciottesima tappa della Vuelta a España 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport1 dalle 16.00 e in diretta streaming su Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo e l’altimetria.

Diciottesima tappa Vuelta a España 2018

Giovedì 13 settembre

Ejea de los Caballeros – Lleida 186,1 km

Partenza: 13.08

Arrivo: 17.25-18.00

Altimetria

