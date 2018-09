Vuelta a España 2018: è corsa a tre per la vittoria. Simon Yates poco brillante, Alejandro Valverde ed Enric Mas fanno sognare la Spagna

Il durissimo arrivo in salita di Balcón de Bizkaia ha ristretto il numero dei pretendenti alla vittoria della Vuelta a España 2018. Su queste pendenze micidiali, i big non hanno potuto nascondersi e si è capito chiaramente chi ha la condizione per poter ambiare alla conquista della maglia rossa. Dopo la 17ma tappa restano quindi in tre a giocarsi la vittoria: Simon Yates, Alejandro Valverde ed Enric Mas.

Oggi l’attuale maglia rossa Yates è sembrata poco brillante e non è per nulla scontato che riesca a difendere il simbolo del primato fino a Madrid. Il britannico non ha infatti convinto su questa salita, limitandosi a far tirare i compagni di squadra ed in particolare il fratello Adam e poi perdendo subito contatto al primo vero attacco. Il suo vantaggio in classifica rimane importante, ma considerando anche il precedente al Giro d’Italia, solo se saprà gestirsi al meglio negli ultimi due tapponi di montagna potrà centrare il successo.

La Spagna può quindi sognare in grande con Valverde e Mas. Due corridori molto diversi, ma accumunati da un unico obiettivo: riportare uno spagnolo sul gradino più alto del podio. Il murciano, con i suoi 38 anni, può contare su una grandissima esperienza, che potrà risultare determinante in questo finale di corsa. Infatti possiede le capacità per gestirsi al meglio e scegliere il momento perfetto per attaccare. Dall’altra parte Mas ha invece solamente 23 anni e si trova per la prima volta in lotta con i migliori in un grande giro. La sua arma al contrario sarà quindi quella dell’imprevedibilità e di sicuro darà il tutto per tutto in salita. Tre corridori quindi tutti in grado di vincere e potremo assistere ad una sfida per la vittoria emozionante fino all’ultimo.

Foto: Comunicato stampa Abu Dhabi Tour – Photo Credit: LaPresse – Ferrari / Paolone