Ciclismo, Coppa Agostoni 2018: il ritorno di Gianni Moscon. Una pedina fondamentale per Cassani verso i Mondiali

Alla Coppa Agostoni Gianni Moscon farà il suo ritorno in corsa. Oggi è scaduta la squalifica di cinque settimane che l’UCI aveva inflitto al 24enne trentino in seguito alla manata data al francese Elie Gesbert nella quindicesima tappa del Tour de France, che gli era costata anche l’espulsione dalla Grande Boucle. Ora Moscon è quindi nuovamente libero di tornare a correre e sabato lo vedremo già in azione.

Come dichiarato oggi in un’intervista, il corridore del Team Sky cercherà di essere subito protagonista. Infatti Moscon si è allenato duramente in questo periodo, per arrivare in forma a questi ultimi impegni stagionali. La volontà del trentino è quella di correre senza paura, di dare tutto e attaccare per cercare di ritrovare una vittoria che manca dai Campionati Italiani a cronometro dello scorso anno.

Queste corse serviranno poi per preparare al meglio i Mondiali di Innsbruck, in cui Moscon sarà una pedina fondamentale per l’Italia. Il CT Davide Cassani lo ritiene infatti uno dei titolari inamovibili e al centro del progetto tecnico. Moscon conosce infatti bene il percorso, visto che vive proprio a Innsbruck e potrà dare un contributo fondamentale alla squadra, sia in supporto a Vincenzo Nibali, che come carta alternativa per sorprendere gli avversari. Inoltre il trentino potrebbe correre anche la cronometro, anche se per la prova contro il tempo Cassani vuole prendersi ancora qualche giorno per valutare la situazione.

Foto: Valerio Origo