Vuelta a España 2018, Alejandro Valverde non si ferma: successo e forma alle stelle. Può vincere? Domani il tappone

Ci si aspettava il successo di un esperto delle ruote veloci sul traguardo dell‘ottava tappa della Vuelta a España 2018, invece abbiamo assistito alla vittoria di un altro grande protagonista dell’edizione corrente della corsa iberica. Alejandro Valverde instancabile: dopo il secondo posto alle spalle del polacco Michal Kwiatkowski sei giorni fa e il terzo di ieri, trova finalmente il successo in una frazione più adatta ad un velocista come Peter Sagan. El Embatido, contro le attese, supera il campione del Mondo in carica negli ultimi 50 metri, approfittando dell’ascesa finale con il 5% di pendenza.

Il 38enne spagnolo rafforza la propria leadership nella classifica a punti: a 13 lunghezze di distanza troviamo lo slovacco della Bora-Hansgrohe, a 26 il polacco del Team Sky. Inoltre, grazie ai 10″ di abbuono riservati al vincitore di tappa, Valverde accorcia ulteriormente il gap rispetto alla maglia rossa Rudy Molard, ora soli 37″ più avanti alla vigilia del tappone di montagna (prima scalata e primo arrivo su una salita di categoria “especial”, l’equivalente della Hors Categorie al Tour de France). Il francese della Groupama-FDJ non rientra tra i favoriti per il trionfo generale, domani con molta probabilità rischia di vedersi sfilare il simbolo del primato, e in seconda posizione nella graduatoria provvisoria è piazzato proprio lo scalatore della Movistar. Alejandro Valverde può conquistare la Vuelta all’età di 38 anni?

Ce lo eravamo già chiesti al termine della seconda frazione della corsa a tappe sul territorio spagnolo. Anche oggi El Embatido ha dimostrato una forma alle stelle, a momenti una seconda giovinezza, e sicuramente domani non vorrà lasciarsi sfuggire l’occasione di poter indossare la maglia rossa a lui cara. Attualmente l’obiettivo principale dell’iberico della Movistar pare focalizzato sulla graduatoria a punti; da valutare inoltre le gerarchie della casa ciclistica a cui appartiene: Nairo Quintana attualmente risiede in ottava posizione a soli 1’14” dal leader della generale, dunque ancora in piena corsa per il successo finale. La frazione di domani si rivelerà un vero e proprio crocevia per le sorti della Vuelta 2018, ma una cosa è certa: Alejandro Valverde parte con un vantaggio (in termini di secondi) sugli altri ed è considerato l’avversario più temuto dai diretti rivali sulle salite più ardue.













Foto: Comunicato stampa Movistar Team – Photo Gomez Sport